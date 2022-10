29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları

SAMSUN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, mesajında, türlü zorluk ve imkansızlıklara rağmen ağır bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyet'in Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Atar, şunları kaydetti:

"Türlü zorluk ve imkansızlıklara rağmen ağır bedeller ödenerek kurtuluş ve bağımsızlık hedefiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve kahramanlık örneğinin ortaya konulduğu Kurtuluş Savaşı'nı kazanan aziz milletimiz, 29 Ekim 1923'te ikinci büyük zaferini de yaşayarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde en demokratik yönetim şekli olan cumhuriyetimize kavuşmuştur. Cumhuriyetin kurulmasıyla Türkiye'de ekonomi, siyasal, sosyal, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere her alanda ilerleme, çağdaşlaşma ve modernleşmenin ilk adımları atılmıştır. Aradan geçen 99 yılda demokrasi, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma olmak üzere birçok alanda önemli mesafeler katederek bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline gelen Cumhuriyetimiz, köklü geçmişi, zengin kültürü ve birikimiyle emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir."

- Bafra

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ertürkmen, mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu vurgulayan Ertürkmen, "Aziz milletimiz, Cumhuriyet'imizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyet'imize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da mesajında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve Türk halkının tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisinin cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda cumhuriyet, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur."

- Çarşamba

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, aziz vatan için topyekun bir mücadele ile kahraman Türk milletinin eşi benzeri olmayan bir zafer kazandığını ve bağımsızlığını tüm dünyaya gösterdiğine işaret etti.

Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan cumhuriyetin ilanının 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Doğan, "Milletimiz tarih boyunca söz konusu vatanı ve bayrağı olduğunda her türlü fedakarlığı ve mücadeleyi göstermekten geri durmamıştır. Ezelden beri hür yaşayan milletimiz, verdiği kurtuluş mücadelesi ve cumhuriyetin ilanı ile bunu taçlandırmıştır. Cumhuriyet, istiklal ve istikbalimizin ortak paydasıdır." açıklamasında bulundu.

- Terme

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihi boyunca kazandığı zaferler ve destansı kahramanlıkları dilden dile aktarılan Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan cumhuriyeti kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşuna giden şanlı mücadelede yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan Türk milletinin bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa ettiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 99 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren aziz milletimizin kahraman evlatları, Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar tarihin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur ve umut olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Bugün hepimize düşen ortak görev, milli değerlere, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken ve gelişirken, bu ilerlemeye ve gelişmeye yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, azimle, çalışarak, omuz verip katkı sağlayacağız."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.