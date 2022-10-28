Samsun'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nuri Kayaoğlu'nun kullandığı 55 ASB 50 plakalı kamyon, Vezirköprü Havza kara yolu Meşeli mevkisinde, Eyyüb Ay idaresindeki 16 AHK 939 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, kamyonda bulunan Fatma Kayaoğlu ile otomobildeki Filiz Ay olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile kamyondaki Huriye Kayaoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan Eyyüb Ay, müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.





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