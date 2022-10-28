Samsun'da park halindeki minibüs yandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki minibüs yangın sonucu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde park halindeki 55 AEC 144 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Büyümeden söndürülen yangında minibüs zarar gördü.

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