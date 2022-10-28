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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da park halindeki minibüs yandı

AA

Samsun'da park halindeki minibüs yandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki minibüs yangın sonucu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde park halindeki 55 AEC 144 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Büyümeden söndürülen yangında minibüs zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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