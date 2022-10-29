Bafra'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.K'nin (19) kullandığı 55 AAU 329 plakalı motosiklet, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar yolunda devrildi.

Yaralanan M.A.K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​M.A.K'nin bir firmada kurye olarak çalıştığı öğrenildi.





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