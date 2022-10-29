Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Vali Zülkif Dağlı, konuşmasında, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal'in veciz şekilde ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürdüklerini söyledi.

Bugün 2023, 2053 ve 2071 vizyonu hedefine odaklanarak yeni ve daha büyük başarılar için gençlerin kendisini hazırlamasını isteyen Dağlı, "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızdan, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu aziz millet ülkemizi, Türkiye'nin geleceğini, ay yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmeyecek. Tüm halkımız bilmektedir ki dün ASALA, bugün FETÖ, PKK ve DEAŞ olarak karşımıza dikilmektedirler. Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeyen şer güçler çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, askeri bando mini konser verdi.

Kutlama programı geçit töreniyle sona erdi.

- Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende vatandaşların bayramını kutlayan Çiftçi, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması temennisinde bulundu.

Çiftçi, daha sonra yıl içinde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Halk oyunları, mehter ve cimnastik gösterileriyle devam eden tören, kortej geçişiyle son buldu.

- Çankırı

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ayaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ayaz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılına ulaşmanın ve kutlamanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kurulduğu 99 yıl önceki ruh kadar genç ve 99 yıllık tecrübeyle gelecek yüzyılı hep beraber inşa edecek güç ve kuvvete sahip olduğunu belirten Ayaz, "Cumhuriyete giden yolda yapılan fedakarlıklar, çekilen çileler, kaybedilen canlar ve tüm fedakarlıkların gençlerimizin bilincinde olduğunu düşünüyor, onlara özgür bir yurt bırakmak için yapılan fedakarlıklara sahip çıkacak ve ülkemizin 99 yılda geldiği seviyenin çok daha ilerisine taşıyacak gayret ve fedakarlıkla çalışmalar yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca silahlı gösteri yapılmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

- Sinop

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Vali Erol Karaömeroğlu, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından İskele Meydanı'nda Belediye Başkanı Barış Ayhan ile törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karaömeroğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Karaömeroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatıp 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyetin bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi.

Törende şiirlerin okunması, spor ve halk oyunları gösterisinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığının tüfekli hareketler gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

Program tören geçişi ile son buldu.

- Kastamonu

Kastamonu'da Vali Avni Çakır makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çakır ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çakır, konuşma yaptı.

Ardından halk oyunları ve spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu. Müzik dinletisinin ardından Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bir otelin çatısından iple inerken Türk bayrağı açtı.

Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Gösteri Birliğince sunulan silahlı ve silahsız gösteriler de izleyenlerin beğenisini topladı.

- Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun Valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, bayramı büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Program geçit töreniyle sona erdi.

Törende İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da gösteri sundu.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Vali Mustafa Masatlı'nın Valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, daha sonra Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.

Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören katılımcıları selamladı.

Törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.





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