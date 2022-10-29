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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlandı.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar'ın makamında tebrikleri kabulünün ardından törene Kavak Spor Salonu'nda devam edildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Atar ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Atar, yaptığı konuşmada, türlü zorluk ve imkansızlıklara rağmen ağır bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyet'in Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Tören yürüyüşünden sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, okçuluk, güreş ve tekvando gösterileri düzenlendi.

Tören, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Savcı Emre Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Dilsiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Havza

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in tebrikleri kabulünün ardından törene İlçe Stadı'nda devam edildi.

Buradaki tören, Nayman ve Özdemir'in öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nayman, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tören, öğrenciler tarafında şiirler ve öğretmenler tarafından kahramanlık türküleri okunmasıyla devam etti. Törenin son bölümünde Nayman ve Özdemir ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

- Bafra

Bafra Hükümet Konağı'nda Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in tebrikleri kabulünün ardından tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ertürkmen, bir konuşma yaptı.

TOKİ Şehit Mehmet Boşnak Ortaokulu halk oyunları gösterisi, 29 Ekim Oratoryosu, Vatan Destanı şiirin okunması, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve "Kahramanlar konuşuyor" draması ile devam eden törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tören geçişiyle son bulan programa Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Ladik

Ladik İbrahim Karabacak Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan yapıcı Özel, katılanların bayramını kutladı.

Kaymakam Orhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, yöresel oyun ve sportif gösterilerinin sunulmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

- Vezirköprü

Kaymakamlık makamında tebrigat töreni ile başlayan program, Vezirköprü İlçe Stadı'nda devam etti. Törende Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının sonrasında Kaymakam Yıldız, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Şiirler okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Köprülüler Anadolu Lisesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, okulların tören geçişi ile sona erdi.

Kutlamalara İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ile siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek oda başkanları, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


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