Bafra'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesince Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu'nun dördüncüsü gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen turda Belediye Başkanı Hamit Kılıç da pedal çevirdi.



Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan turda yapılan çekilişin ardından 4 bisiklet, 10 kask ve 10 bisiklet eldiveni hediye edildi.

Kılıç, bisiklet turunda gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Akşam da inşallah 6 köyde kutlamalarımız var. Saat 19.00'da da Gazipaşa Meydanı'nda yürüyüş düzenleyeceğiz." dedi.

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