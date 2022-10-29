Samsun'da fizik tedavi ve romatoloji alanındaki yeni tedavi yöntemleri ele alındı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu (KARAT) Derneğince fizik tedavi, romatoloji (romatizmal hastalıklar) ve algoloji (ağrı bilimi) alanlarında yeni tedavi yöntemlerinin ele alındığı "İlk Adım 2022 Sempozyumu" düzenlendi.

KARAT Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Bilgici, Samsun'daki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında, derneklerini alanlarında görev yapan hekimler arasında sosyal ve bilimsel paylaşım platformu oluşturmak üzere kurduklarını söyledi.

Branşlarını daha ileriye güçlü şekilde taşımayı amaçladıklarını belirten Bilgici, "Son yıllarda farklı branşlara aynı yan dal uzmanlıklarının verilmesi bazı sorunları ve rekabeti de beraberinde getirdi. Fizik tedavi camiası güçlü ve büyük bir camiadır. Bu avantajı kullanarak içimizden çıkan yan dal branşlarının büyümesine, gelişmesine destek vermek, onları etkin ve yetkin konuma getirmek bunun için dayanışma göstermek, hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İhtisas eğitimi kas-iskelet hastalıkları üzerine olan klinik bir branşız. Bu nedenle romatoloji ve algolojinin temel alanımız olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu konuda ödün vermeden çalışmayı sürdürmeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Önce biz en iyi olduğumuza, doğru yolda olduğumuza inanmalıyız ki başkalarını da inandırabilelim." ifadesini kullandı.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamasının son yıllarda popülarite kazandığını işaret eden Bilgici şöyle devam etti:

"Bir başka tartışma konumuz, son yıllarda popülarite kazanan GETAT uygulamalarının branşımızda yarattığı mesleki deformasyondur. GETAT uygulamalarının sosyal, güncel ve politik bir gerçeklik olduğu yadsınamaz ancak uzun eğitimlerden geçerek birer tıp hekimi olduğumuzu unutmamalı, bilimsel gerçeklik dışı, etik dışı yollara sapmamalıyız. Branşımızı büyüterek, güçlendirerek daha ileriye taşımak, bizden sonra gelen meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Bunu iç çekişmelerden uzak durarak ve dayanışma sergileyerek başarabiliriz. Birlikte olursak güçlü oluruz."

Bilgici, sempozyumda son yıllarda çok sık görülen romatizmal hastalıkların tanı, takip ve tedavilerine vakalar eşliğinde güncel bakışı, osteoporoz (kemik erimesi) ve osteoartrit (kireçlenme) tedavi yaklaşımları, akut ve kronik ağrıda medikal ve girişimsel yaklaşımların ele alınacağını sözlerine ekledi.





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