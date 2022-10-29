Samsun'da enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesine bağlı Sığırtmaç ve Orta mahallelerinde meydana gelen enerji nakil kablolarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Tespit edilen zanlıların ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramada 40 kilogram yakılmış bakır kablo, 205 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu, 30 kilogram demir cıvata, 5 demir kesme makası, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörü ile 47 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.



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