Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlandı.



Kaymakam Metin Maytalman'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Maytalman, aradan geçen 99 yıl içinde önemli mesafe katedildiğini söyledi.



Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Maytalman, "Eğitim seviyesi sürekli yükselen dinamik ve genç bir nüfusa sahibiz. Bu, bizim en büyük gücümüz, en büyük servetimizdir." dedi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç da Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, "Ülkemizin, milletimizin geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle, 'Yüzüncü yıla koşuyoruz' temasıyla etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizi özellikle Cumhuriyetin ruhuyla buluşturmak, onları taptaze, sımsıcak şekilde Cumhuriyetle kaynaştırmak bizim için de çok güzel bir görev oldu." diye konuştu.

Daha sonra Terme Belediyesi tarafından "Cumhuriyetin 100. yılı 2023'e koşuyoruz" temasıyla düzenlenen 2023 metrelik "Cumhuriyet koşusu"nda dereceye giren yarışmacılara Maytalman ve Kılıç ile protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.



Terme Başsavcısı Fatih Demirata, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören, bando takımının yürüyüşüyle sona erdi.





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