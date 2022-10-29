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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yeni binasına taşındı

AA

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yeni binasına taşındı

SAMSUN (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi'nin yeni binasının açılışı yapıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, derneğin yeni binasına taşınması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şube başkanlığında nöbet değişimi yaşandığını belirterek, "Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bizlere düşen görev yardımcı olmak. Her zaman yanlarındayız. Çünkü onlar bu vatan için canlarını verenlerin yakınları, bu emanetinde farkındayız." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığı günde derneğin açılışını yapmanın anlamlı olduğunu dile getirerek, "Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Mahalli daire olarak sizlerin her türlü faaliyetlerine destek vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal da derneklerinin kuruluşunun 1915 yılına dayandığına işaret ederek, "Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ülkemizin savunmasında terörle mücadelede sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda savaşta ve uluslararası görevlerde şehit olanların geride kalanları ve bu olaylarda uzuvlarını yitiren gazilerimizle maddi ve manevi her yönüyle birlikte güzel işler yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin açılışına Bafra Garnizon Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve Bafra Müftüsü Necmettin Kayar da katıldı.


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