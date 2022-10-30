Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

A.Ş. (28) idaresindeki 55 AFJ 115 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen K.D'ye (13) çarptı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.D, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü A.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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