Samsun Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'a modern hayvan pazarı kuracak

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Diyarbakır'a modern bir hayvan pazarı kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kardeş şehir Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 12 bin 110 metrekarelik alanda hayvan pazarı kurulacak.

Vatandaşların geçimlerinin yüzde 80’inini tarım ve hayvancılıktan sağlaması sebebiyle Hani'de hayvancılığı canlandırmak amacıyla hayvan pazarı yapmaya karar veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, projeye ilişkin hazırlıklarını tamamladı.

Projede, 8,5 metrekarelik karantina ahırı, 15 metrekarelik yem deposu, 25 metrekarelik gübre depolama alanı, 72 metrekarelik su deposu, 108 metrekarelik foseptik, 60 metrekarelik dezenfeksiyon havuzu, 1493 metrekarelik badok binası, 91 metrekarelik adak satış binası, 25 metrekarelik güvenlik ve kontrol binası, 204 metrekarelik idari bina ve 697 metrekarelik otopark alanı bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Diyarbakır'ın Hani ilçesine yapacakları hayvan pazarı projesinin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Demir, "Hani ilçesi devletimizin yaptığı yatırımlar sayesinde giderek büyüyor ve gelişiyor. Biz de kardeş şehrimiz Diyarbakır'ın yanında olup, ilçeye çok şık ve modern bir canlı hayvan pazarı yapacağız. Çünkü hayvancılıkla uğraşılan ilçenin hayvan pazarı olmaması düşünülemez. İnşallah ihale sürecinin ardından proje start alacak." İfadelerini kullandı.





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