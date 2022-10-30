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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için Havza'da mevlit okutuldu.

Bekdiğin Mahallesi Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Jandarma İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte Çalışkan ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehit babası Recep Çalışkan'a taziyelerini yineleyen Vali Dağlı, devletin tüm imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

- Vali Dağlı'dan OSB ziyareti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

OSB idari binasında incelemelerde bulunan Dağlı, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dağlı ve beraberindekiler daha sonra Havza OSB'de devam eden yatırımı yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dağlı'ya, Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Jandarma İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan eşlik etti.

- Belediye Başkanı Özel, Ladik'i tanıttı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle iç ve dış turizme açık olduğunu söyledi.

Özel, Ladik ilçesine gezi düzenleyen Terme Birlik ve Dayanışma Derneği üyelerine eşlik etti.

Dernek üyeleri, Ambarköy Açık Hava Müzesi, Mavi Göl Tesisleri, Saat Kulesi, Kuş Gözetleme Kulesi ve Seyit Ahmet-i Kebir Türbesi'ni gezdi.

Gezi sırasında Başkan Özel, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımını yaptı.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri Ladik ilçesine gelerek tarihi ve doğa güzelliklerini görmekten mutlu olduklarını ve ilçeye daha geniş kapsamlı gezi düzenleyeceklerini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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