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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'in ilk trap-skeet atış poligonu Samsun'da açıldı

AA

Karadeniz'in ilk trap-skeet atış poligonu Samsun'da açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Karadeniz'in ilk Trap-Skeet Atış Poligonu hizmete girdi.

Çarşamba Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun destekleriyle Yeşilırmak Nehri kenarında 43 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen Trap-Skeet Atış Poligonu, Karadeniz Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip.

Cumhuriyet Kupası turnuvasıyla hizmete giren poligonda farklı illerden katılan 40 sporcu, kategorilerinde bireysel ve takım olarak yarıştı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, programda yaptığı konuşmada, kentte atıcılıkla ilgilenen çok sayıda sporcu olduğunu kaydetti.

Atıcıların Samsun'u aldıkları kupalarla temsil ettiklerini belirten Doğan, "Hem bu sporda yetişmek isteyen arkadaşlarımız hem de burada antrenörlerimiz var. Onlarla beraber kurslar açarak yeni sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Burada birinci kuşakta bu sporu yapmış, bugün üçüncü kuşakta torunuyla beraber buraya gelmiş insanlar gördük. İzleyen ve yapan sporseverlerimizle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Çarşamba olarak farklı işlerle adımızı duyurmaya devam edeceğiz. Bu bölgede olmayan bir tesisti. Bunu da Çarşamba'ya kazandırmanın heyecanının yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ise tesisin beklentilerinin üstünde olduğunu ve bölgedeki ihtiyacı fazlasıyla karşılayacağını dile getirdi.

Atıcılığın, Karadeniz'in yapısına uygun bir spor olduğunu aktaran Çolakoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonra ulusal ve uluslararası yarışmalara Çarşamba'dan sporcu çıkacağına ben gönülden inanıyorum. Türkiye'de birçok tesis var ama bu kadar güzelini ilk defa gördüm. O yüzden tüm camiam adına çok mutluyum. Biz şu anda büyük bir aileyiz. 4 bin 500 tane sporcumuz var. 250 tane antrenörümüz, 300’e yakın hakemimiz var. Mevcut sayının bu poligonda artacağına inanıyorum. Bunu tabana yayacağız. Hem Çarşamba hem çevre iller Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Trabzon, Giresun hepsinin toplanacağı yer olacak burası. Belki ileride milli takım kampını da burada yaparız."

Açılış töreninde düzenlenen Cumhuriyet Kupası turnuvasında ferdi büyük erkeklerde Turan Yazıcı, ferdi genç erkeklerde Ali Haşim Gürsel, trap-skeet takım atışlarında ise 115 Samsun Çarşamba takımı birinci oldu.

Açılış törenine, Çarşamba Kaymakamı Prof. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, protokol üyeleri, parti ilçe başkanları, atıcılar ve vatandaşlar katıldı.




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