Samsun'da düğünde dayısının kazara vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde düğünde dayısının kazara vurduğu iddia edilen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, Başalan Mahallesi Çınarlık mevkisinde akrabalarının düğün merasimine katılan R.Ö. (27) havaya ateş açtığı sırada silahı tutukluk yaptı. R.Ö, bu sırada silahın ateş alması sonucu yeğeni Y.E.T'yi kazara vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.E.T. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan R.Ö. daha sonra polise teslim oldu.

Ağır yaralanan Y.E.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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