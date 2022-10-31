Samsun'da düğünde yeğenini silahla yaraladığı iddia edilen zanlı adliyede

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde, düğünde kazara 9 yaşındaki yeğenini silahla vurduğu ileri sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Canik ilçesi Başalan Mahallesi'ndeki düğünde havaya ateş açtığı sırada yeğeni 9 yaşındaki Y.E.T'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Ö'nün, Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Y.E.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Başalan Mahallesi Çınarlık mevkisinde, dün akrabalarının düğün merasimine katılan R.Ö. havaya ateş açtığı sırada silahı tutukluk yapmış, R.Ö, bu sırada silahın ateş alması sonucu kız kardeşinin oğlu Y.E.T'yi kazara vurmuştu.

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