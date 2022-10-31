Samsun'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre için kutsal topraklara gidecek kafile yola çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 54 kişi için Kevser Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Müftü Vekili Muharrem Derya, umreye gidecek vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Özdemir, "Yolculuğunuz hayırlı olsun İnşallah. Cenabı Mevlam niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Havza Müftü Vekili Muharrem Derya, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.



Okunan duaların ardından, 28 kadın ve 26 erkekten oluşan kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

- Bafra'da şehitler için mevlit okutuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından şehitler için mevlit okutuldu.



Vakıf binasında her ay düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif programının 111'ncisi gerçekleştirildi.

Ekim ayında şehit olanlar için okutulan mevlitte, polis memuru Salih Ersin, Jandarma Er Mustafa Pilan, Jandarma Komando Er Ünal Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Aksu, Jandarma Komando Er Erol Haspulat, Tankçı Er Bülent Yalçın, Piyade Er Selahattin Turan, Piyade Uzman Onbaşı Mutlucan Meşeci, Sıhhıye Onbaşı Hüseyin Var, Jandarma Astsubay Suat Sarı, Jandarma Komando Er Erdoğan Altınel, Jandarma Er Aydın Uyar, Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun anıldı.

TÜGŞAV Bafra Şubesi'ndeki mevlit programına Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, Bafra Din Görevlileri Derneği Başkanı İsmail Hakkı Sipahi, Bafra Şehit Erkut Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri Kadir Macit, Selim Aksal ve öğrencileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

- Ladik'te Cumhuriyet temalı kamp

Ladik Atatürk İlkokulu Yavru Kurtları İzci Takımı tarafından Cumhuriyet temalı hafta sonu kampı düzenlendiği bildirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, AA muhabirine, Ambarköy Açık Hava Müzesi'ndeki kampın, Atatürk İlkokulu Müdürü Yusuf Çift gözetiminde ve izci liderleri Ahat Akgül ve Oktay Bilgin sorumluluğunda gerçekleştirildiğini söyledi.



Kampa 45 izcinin katıldığını belirten Sancı, "Her yıl geleneksel olarak ilçemizin turizmine açık değişik yerlerinde yine değişik projelerle izcilik kampı düzenliyoruz. Bu sene de Cumhuriyet temalı hafta sonu kampını turistik Ambarköy'de düzenledik. Proje kapsamında kampa katılan izcilerimiz, geleneksel Türk okçuluğu, izci oyunları, piknik ve etkinliklerinde bulunarak doyasıya eğlendiler." dedi.

İzcilik kampının başarı ile tamamlandığını ve bundan sonra düzenlenecek kamplara ailelerin de davet edileceğini aktaran Sancı, çevre bilincinin anlatılması konusunda da Ladik Belediyesi Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'den büyük destek geldiğini kaydetti.

İzciler üç günlük kampın ardından mıntıka temizliği yaptı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.