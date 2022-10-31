Samsun'da iniş yaptığı sırada yamaç paraşütü kapanan jandarma uzman çavuş ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde iniş yaptığı sırada yamaç paraşütünün kapanması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen jandarma uzman çavuş ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma uzman çavuş Hasan Ö. (24), Gültepe Mahallesi'nde yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. Dereler Mahallesi'ne iniş yaptığı sırada paraşütü kapanan Hasan Ö. yaklaşık 10 metreden zemine düştü.



Hasan Ö'nün telefonla yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ö'nün kol, bacak ve kalçasında kırıklar olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hasan Ö'nün, jandarma uzman çavuş olarak Siirt'te görev yaptığı kaydedildi.

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