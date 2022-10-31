Kavak'ta uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kavak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, Yaşar Doğu Mahallesi Kemal Kabataş Caddesi'nde şüphe üzerine M.B. isimli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 14 kapsül uyuşturucu hap ve pet şişe içinde hazırlanan kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli M.B, gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.