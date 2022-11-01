Vali Dağlı, Bafra ilçesinde incelemelerde bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Dağlı, Bafra Hükümet Konağı'nda Bafra OSB Müteşebbis Heyeti ile Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) OSB toplantılarına katıldı.



Daha sonra Bafra Kodlama Merkezi'nde Fatih Projesi ilçe eğitmeni Orhan Gazi Demirci'den çalışmaları hakkında bilgi alan Dağlı, Yavuz Selim Vakfı tarafından Bafra Müftülüğüne 10 yıllığına ücretsiz tahsis edilen 4-6 yaş Kur'an kursu hizmet binasını inceledi.

Vali Dağlı'ya ziyaretlerinde Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile daire amirleri ve oda başkanları eşlik etti.





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