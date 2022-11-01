Çarşamba Belediyesi'nden üniversiteye hazırlık kursu

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile lise mezunu öğrencilere yönelik açılan ücretsiz üniversite hazırlık kursları devam ediyor.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, kursları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.



Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da eğitimin her alanında gençlerin yanlarında olduklarını belirterek, "Eğitim kenti Çarşamba'mızda birçok fakülte ve meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Çarşambalı gençlerimiz, üniversiteli olsun, ülkemizin dört bir tarafında mesleklerini hakkıyla yaparak, Çarşamba'mızı temsil etsinler istiyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu yıl 315 öğrencimiz kurslarımıza kayıt yaptırmış durumda. İnşallah gelecek yıl da onların başarılarıyla gurur duyacağız. Biz, bugünümüzün mimarı, yarınlarımızın mihenk taşı gençlerimizin yanlarında olarak eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ücretsiz test kitabı seti dağıtıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.