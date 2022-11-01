Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili Dilsiz'den dolandırıcılık uyarısı

SAMSUN (AA) - Kavak Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Dilsiz, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Dilsiz, yaptığı açıklamada, özellikle telefonla arayıp kendisini polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan bazı kişilerin kimlik bilgileri, kredi kartı ya da banka kartı numaralarını veya şifrelerini isteyebileceğini belirtti.

Bu gibi kişileri inanılmaması gerektiğini vurgulayan Dilsiz, "Sizinle irtibata geçen dolandırıcılar, 'Hesabınız terör örgütü tarafından kullanıldı, terör örgütü ile bağlantınız tespit edildi' gibi sözlerle sizi korkutarak para veya değerli eşyalarınız isteyebilir. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Unutmayın ki hiçbir kamu görevlisi sizden asla para istemez." dedi.



İkinci el eşya satışı yapılan sosyal medya hesapları ile alışveriş sitelerinde ön ödeme yapılması konusunda da dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Dilsiz, "Dolandırıcılar kurbanlarla iletişim kurmak için her yolu dener. Telefon, e-posta ve internet gibi. Güveninizi kazanırlar ve sizi tuzağa düşürdüklerinde para ister, ardından parayı alıp kaçarlar. Sizi tuzağa çekmek için kullandıkları senaryolar sürekli değişir. Kendinizi en yaygın dolandırıcılık türleri hakkında bilgilerle donatarak kendinizi, arkadaşlarınızı ve ailenizi koruyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Dilsiz, herhangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşların güvenlik güçleri ile irtibata geçmelerini istedi.





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