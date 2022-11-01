İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığına yeniden Gürbüz seçildi

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SAMSUN (AA) - İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığına yeniden Salih Gürbüz getirildi.

Parti binasında yapılan kongrede başkanlığa, mevcut başkan Salih Gürbüz tek aday olarak katıldı. Mevcut 374 üyeden seçime katılan 205'inin tamamının oyunu alan Gürbüz, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Fazlı Kartal, Arif Genç, Ahmet Ergen, Aydın Mutlu, Ali Yılmaz, Cemal Doğanay, Erdal Gebeş, Süreyya Yücel, Hakan Koçak, Mithat Gül, Mustafa Kayır, Mustafa Kaya, Muzaffer Acar, Ramazan Yanar, Nurettin Kahraman, Hidayet Yılmaz, Şaban Öztürk, Yunus Fakı, Zafer Kaya, Hicran Tak, Filiz Kapancı, Emel Şengöz, Özlem Öztürk, Meryem Köse, Emine Budak ve Özlem Bozkurt'tan oluştu.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, kongrede yaptığı konuşmada, 5 yıl önce çıktıkları yolda Genel Başkanları Meral Akşener önderliğinde iktidara yürüdüklerini ifade ederek, "Birlik beraberlik içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçim atmosferindeyiz, çok çalışacağız. Samsun'da İYİ Parti'mizi birinci parti yapacağız ve Türkiye'de de iktidar olacağız." dedi.

Gürbüz de zorlu bir mücadele vererek geldikleri bugünlerde kalabalık bir toplulukla kongre yapmanın kendilerini onurlandırdığını kaydetti.







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