Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, merkez Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde E.D, merkez İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde D.A.G. ile Yaşardoğru Mahallesi'nde F.A'nın adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.



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