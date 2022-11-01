Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

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SAMSUN (AA) - Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Yıldız, Samsun Öğretmenevi önünde sendika üyelerinin katılımıyla yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen olarak bugün 1 saat derse girmediklerini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun değiştirilmesi ve öğretmenlerin önerileri doğrultusunda hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Yıldız, "Öğretmenlerin itibarı, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev ehliyet liyakat noktasındaki tüm dağınıklığının giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu ivedi olarak önerilerimiz doğrultusunda hayata geçirilmelidir. Ülkemizde görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen var. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine, emeklilik sonrasını meslek kanununa kadar ele alınarak hukuki açıdan boşluğun, mesleki açıdan yoksunluğun giderilmesi lazım." dedi.



Meslek kanununda öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesini istediklerini dile getiren Yıldız, "Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının sonlandırılmasını istiyoruz. Kadrolu tek tip istihdam istiyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanununun ispatı için şart olduğu söylüyoruz." ifadesini kullandı.







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