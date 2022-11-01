Havza'da kenevir bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve özel bir firma iş birliğiyle kenevir ekimi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kenevirin bölge için alternatif bir ürün olacağını söyledi.



Üreticilerin desteğiyle bölgede kenevir ekim alanları arttıkça hem üretici hem sanayici hem de Havza'nın kazanacağını belirten Nayman, "Kenevir sanayisi ilçemizde oluşuyor. Ülkemiz için stratejik öneme sahip bu ürünün ekimin artması önemli." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de kenevirin stratejik bir ürün olduğuna işaret ederek, "Savunma, tekstil, ilaç, kimya sanayileri ve birçok alanda kullanılan bu ürünün bölgemizde üretilmesi ile Havza OSB’de yatırımlar çoğalacaktır. Kenevir, çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı. Kenevir ekimi ile ilçemizde ürün yelpazemizin genişlemesi, çiftçimizin alternatif ürünlere yönelmesi, gelirlerini doğrudan etkileyecektir." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da Samsun'un kenevir tarımına yabancı olmadığına dikkati çekerek, "Türkiye'de Samsun, en çok kenevir ekim kültürüne sahip illerden biri. Amacımız bölgemizde kenevir ekim alanlarını ve çiftçimizin elde edeceği kazancı artırmak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile kenevir ekimi yaptıracak özel firma yetkilileri tarafından katılımcılara kenevir, kenevir tarımı ve kenevirden elde edilen ürünler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu da katıldı.







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