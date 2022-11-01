Çarşamba'da kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kirazlıkçay Mahallesi'nde O.A'nın iş yerinde arama yapıldı.



Burada kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye idari para cezası kesildi, iş yeri sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.







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