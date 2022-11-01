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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme'ye 14,3 milyon liralık yatırım kazandırılıyor

AA

Terme'ye 14,3 milyon liralık yatırım kazandırılıyor

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile ilçeye 8,3 milyon lirası hibe olmak üzere 14,3 milyon liralık yatırım kazandırıldığını belirtti.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle başlanan Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi için 22 ortaklı şirketin kurulumu tamamlandı.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ile şirket ortaklarıyla tanışma yemeğinde bir araya gelen Kılıç, makine sanayi alanında marka olan ilçelerinin ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması için Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamındaki projenin son ayağının tamamlandığını söyledi.

Tamamı Termeli iş insanlarından oluşan, belediyenin de ortağı olduğu 22 ortaklı şirket kurduklarını anlatan Kılıç, "Yaklaşık bir yıldır emek verdiğimiz projemizin en önemli ayağı tamamlandı. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla başlattığımız bu proje için çok gayret sarf ettik. Terme Belediyesi olarak ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projeye ve böyle bir birlikteliğe öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Her türlü yatırımın girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Projenin 8,3 milyon lirası hibe, 6 milyon lirası ise eş finansman olmak üzere toplam 14,3 milyon liralık yatırımla faaliyete geçeceğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi, ilçemizin makine sanayisinin eksik olan birçok imkanı esnafımızın ayağına getirerek ortak kullanımına sunacak. Makine üreticilerimiz ve sanayi esnafımız teknolojik birçok imkana daha kolay ulaşacak. Şehir dışından aldığı birçok hizmeti buradan alacak. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak ilçemizin istihdamına katkı sağlayacak. Bu projemiz ile CMDP projelerinin Türkiye'deki toplam dağıtılan bütçesi arasından yüzde 6 gibi büyük bir payını Terme'mize kazandırdık. Projemize desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan'a, AK Parti Samsun Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz'a, Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, AK Parti İl Başkanı Sayın Ersan Aksu'ya, OKA Genel Sekreteri Sayın İbrahim Ethem'e, Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aktepe ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum."


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