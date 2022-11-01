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SAMSUN (AA) - Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülkelere sağladığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile finanse edilen prefabrik okul öncesi sınıflarının açılışı yapıldı.

İlkadım ilçesinde Şehit Selman Özay İlkokulu bahçesinde inşa edilen prefabrik okul öncesi sınıflarının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alphan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Letonya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya, İrlanda'nın büyükelçileri ile Portekiz ve Polonya maslahatgüzarları katıldı.

Törende konuşan Aşkar, okul öncesinin yaygınlaştırılmasının, kalitenin artırılmasının, hizmetlerinin çeşitlendirilmesinin üzerinde durdukları en önemli konulardan birisi olduğunu belirterek, "Bu yıl içinde 3 bin anaokulu yapma kararı aldık." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alphan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak istihdam, eğitim, sosyal yardımlar, sağlıkla ilgili Avrupa Birliği projelerinin planlaması ve izlemesine kadar katkıda bulunduklarını söyledi.

Erken çocuk eğitiminin kendilerinin önemli projelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Alphan, şunları dile getirdi:

"Çocuklar kazandığı beceriler sayesinde hem tahsil hayatı hem sonrasında çalışma hayatına çok ciddi katma değer sağlıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesinde sağlamış olduğu okullaşma oranı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tabii geleceğe yapılan bir yatırım. Belki bunun 15-20 sene sonra çalışma hayatında meyvelerini alacağız."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'nin finansal anlamda okul öncesi sınıflara destek olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Meyer-Landrut, "Prefabrik okul öncesi sınıfları bütçemiz yaklaşık 30 milyon avro. Tüm Türkiye'de 600 adet konteyner sınıfı destekledik. Bunlardan 14 tanesi pilot şehir olarak seçilen Samsun'da. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve yaklaşık 780 konteyner sınıf yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi de projedeki amaçlarının Türkiye'deki çocukların eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından prefabrik okul öncesi sınıfların açılışı yapıldı. Bakan Yardımcıları Aşkar, Prof. Dr. Alphan ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, büyükelçiler ve maslahatgüzarlar çocuklara hediye dağıttı.

Meyer-Landrut, Samsun'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu da makamında ziyaret etti.





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