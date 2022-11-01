Kavak'ta meme kanseri bilgilendirme semineri

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçesinde meme kanseri ve diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kavak Toplum Sağlığı Merkezi ile Devlet Hastanesi Başhekimliğince Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Birol Binbir, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Tuğba Nur Aslan Demirkol ile kamuda çalışan ve kursiyer kadınlar katıldı.

Binbir'in açılış konuşmasını yaptığı seminerde Dr. Demirkol, katılımcılara meme kanseri, sebepleri, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.





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