GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda, merkez Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde E.D, merkez İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde D.A.G. ve Yaşardoğru Mahallesi'nde F.A'nın adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerden uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.