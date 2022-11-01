AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Samsun'da tren yolculuğu yaptı:

SAMSUN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, modernizasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında incelemelerde bulundu.

AB Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı hibe desteğiyle yapılan Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattındaki incelemeler kapsamında Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Çukurbük İstasyonu'na geldi. Burada hareket memurunun şapkasını takan Meyer-Landrut, makiniste "hareket" ya da "dur" emrinin verildiği diskle komut verdi.



Raylar üzerinde bir süre koşan Meyer-Landrut, Kavak-Samsun arasında tren yolculuğu gerçekleştirdi.

Yolculuk sırasında trenin komuta edildiği bölüme de geçerek makinist Süleyman Önal'dan bilgi aldı.

Meyer-Landrut, Samsun Garı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, AB olarak Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattı projenin bir parçası olmaktan çok büyük bir gurur duyduklarını söyledi.

Bu yönde başka projelerin de olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Trenler yeşil dönüşüm açısından çok önemli. Çünkü karbon emisyonlarını azaltıyorlar. Çünkü ulaşım sektörü karbon emisyonlarının en fazla arttığı sektör. O yüzden trenler kullanıldığında bu emisyonların düşürülmesinde gerçekten önemli bir rol oynuyorlar." dedi.

Söz konusu hattın modernizasyonuyla büyük bir kapasite artışı da gerçekleştiğini, kapasitenin günde 21 trenden 54 trene çıktığını anlatan Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Konfor, güvenlik ve bunun yanı sıra yeni sinyalizasyon sistemi modernizasyonun ve bu projenin olumlu katkılarından. Ulaştırma alanındaki iş birliğimiz, çevre, karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi açısından gerçekten öneli bir unsur bu tür projeler. Bu büyük projelerden bir tanesini burada bitirdik ama başka bir projenin uygulanması devam ediyor. O da İstanbul-Bulgaristan sınırı arasındaki demir yolu hattı. Aynı zamanda trenlerin inşası, rehabilitasyonuna yönelik projeler de var. Bütçesi de oldukça fazla. Ulaşım, Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli bir faktörü."

Molada trenin yanında koştuğunu dile getiren Meyer-Landrut, "Bunu, özellikle bu değişimin ne kadar dinamik, bu alana yatırımın ne kadar önemli olduğunu, bu alana ne kadar yatırım yapmamız gerektiğini vurgulamak için yaptım. Yani daha da hızlanmalıyız bu alandaki çalışmalarda." diye konuştu.

Meyer-Landrut'a UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, büyükelçiler ve maslahatgüzarların yanı sıra TCDD Modernizasyon Daire Başkanı Selim Bolat ile TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı da eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.