Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlıkları bulunan Moryke Fofana ve Mücahit Albayrak katılmazken, Yusuf Abdioğlu takımdan ayrı koşu yaptı.

Antrenman sonrasında Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque'ye takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Antrenman sahasında yapılan kutlamada Tanque, takım kaptanı Osman Çelik ile pastasını kesti.





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