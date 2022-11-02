Havza Belediyesi personeline "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı

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SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi personeline, İçişler Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği işbirliği ile yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.



Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tanıtımda, uyuşturucunun zararları, uyuşturucu olarak kullanılan yeşil reçete ile satılan ilaçlar, ebeveynlerin bu duruma karşı hassas olmaları ve çocuklarını gözetim altında tutmaları, çocuklardaki değişiklikleri takip etmeleri ve onlarla sohbet ederek dinlemeleri gerektiği anlatıldı.

Eğitimde, uyuşturucu kullananlardaki fiziki ve sosyal belirtiler gibi konularda da bilgiler verildi.

Son bölümde ise Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) nasıl kullanıldığı anlatıldı.

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