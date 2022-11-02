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Samsun'da üreticilere 625 bin brokoli fidesi dağıtıldı

AA

Samsun'da üreticilere 625 bin brokoli fidesi dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında bedelinin yüzde 75'i hibe olmak üzere 625 bin brokoli fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, müdürlük bahçesinde düzenlenen törende, taban fiyatlarının, maliyetlerin üzerine çiftçinin kazancının konularak belirlendiğini söyledi.

Buğday, çeltik, fındık, üzüm gibi Tarım ve Orman Bakanlığıyla ilgili müdahale edilmesi gereken ne kadar ürün varsa müdahale edildiğini anlatan Sağlam, "Kazançlarımızın yanında Bakanlığımız tarafından verilen desteklerimiz var. 2021 yılı içinde 305 milyon lira destek dağıtıldı. 2021 yılında 9-10 milyar lira gibi tarımsal üretim değerimiz vardı. 2022 yılı üretim değerimiz ise 20 milyar liraya yaklaştı. Bunu 2023 yılı için konuşmuştuk." dedi.

Sağlam, çeltik üretim alanlarının hasattan sonra boş kaldığına işaret ederek, "Gerek damla sulama gerek yağmurlama yapılan çeltik alanlarında demonstrasyon amaçlı brokoli fidesi dağıtımı yapalım dedik. Sonraki yıllarda bunun oluşumuna göre devam ettireceğiz. İlçelerimizden projeler geldi. Yeni projeleriniz varsa ayın 18'ine kadar hazırlayıp Bakanlığımıza göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Toprakların yılın en az gününde boş bırakılacak şekilde çalışacaklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Mazot pahalı, gübre pahalı, bunların hepsine katılıyorum ama hiçbir çiftçimiz maliyetinin altında ürün satmadı. Çiftçi Kayıt Sistemi'nin eylülde başlayıp Aralık 31'de bitmesinin sebebi, elindeki mahsulü görecek, ona göre planlamasını yapacak, bunun devamında ürünü ekmeden kaç lira destek alacak, onu da görebilecek. Bizler de çiftçimizi ona göre yönlendireceğiz. Artık çiftçimiz planlı yönetime doğru gidiyor. 31 Aralık'a kadar destek verdik, kaydımızı yaptık ama ürün değişikliği de yapabilirsiniz. Baktınız şubat ayında ürün fazla ekiliyor, hemen ürün değişikliği yapabilirsiniz. Mart, nisan ve mayıs aylarında bu defa tespit komisyonları ile yapabiliriz. Ekim planlamasını yapıp çalışmak hepimizin görevi."

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise son dönemde gerek Kovid-19 salgını gerekse savaşlar nedeniyle tarımın tüm stratejik konuların en üstüne geldiğine dikkati çekerek, "Üretimimizi tohumdan gübreye, üretim tekniğine kadar yerli ve milli hale getirmek zorundayız. Değişen iklim koşullarına kendimizi adapte etmek zorundayız. Çeltikten sonra brokoli ekeceğiz, iklimimiz buna müsait." diye konuştu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de bu yıl 130 bin dekar alanda yapılan çeltik üretiminin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, "İkinci ürün olarak yüzde 75 bedeli hibe brokoli fidesi dağıtılacak. 49 mahallede çeltik yapılan üreticilerimize verilecek. Erken hasadı yapılan bir ürün, hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere yüzde 75'i hibe olmak 625 bin brokoli fidesi dağıtıldı.

Törene Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı ile çiftçiler katıldı.


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