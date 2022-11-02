Bafra Atatürk Anadolu Lisesi iki proje için 120 bin avro hibe almaya hak kazandı

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SAMSUN (AA) - Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan iki projenin AB Komisyonundan 120 bin avro hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

"Blue Means Water" ile "European Young Entrepreneurs" adlı projelere Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası da destek verdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Atatürk Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Erasmus projeleri ile dikkati çektiğini belirterek, "Bu yıl da yeni projeleri ile hibe almaya hak kazandılar. Okulumuzun yöneticilerini ve proje koordinatörü öğretmenimizi tebrik ediyoruz. Projelerde onlara ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz, destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Okulun İngilizce öğretmeni Olcay Parlak da projelerinin genç işsizlik ve istihdamın verimli şekilde kullanılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Diğer projelerinin ise çevre duyarlılığı ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını kapsadığını anlatan Parlak, "Ülkemizin tanıtımı ve kültürel zenginliklerin dünyaya aktarılması, doğayı koruyacak ve çevre bilincini geliştirecek yeni metotlarla ilgili. Ayrıca yapılacak çalışmalarla suyun bilim, sağlık, sanat, spor, tarih, edebiyat, doğa ve günlük hayatımızla ilişkisi üzerine eğitim, seminer ve çeşitli interaktif etkinlikler yapılacak. Öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini paylaşabileceği çok uluslu bir proje olacak." diye konuştu.

Okuldan 30 öğrencinin katılımıyla 6 ülkede 2 yıl içinde çalışmalar gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulayan Parlak, "Çalışmaların ilki aralık ayında ilçemizde gerçekleştirilecek. Ardından Polonya, Litvanya, Romanya ve Yunanistan ziyaretleri ile birinci çalışma yılının tamamlanması hedeflenmekte." ifadesini kullandı.





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