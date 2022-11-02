Samsun'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Yakakent Halk Eğitim Merkezince (HEM) fındık yetiştiriciliği kursu açıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen kursun açılışına Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Soylu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Değer ile kursiyerler katıldı.

Soylu, kurs eğitmeni olarak ziraat mühendisi Mesut Bozkurt'un görevlendirildiğini belirterek, 40 saat süreli kursa 14 kişinin katıldığını söyledi.

Bozkurt da fındık üreticiliğinin daha bilinçli ve bilimsel yapılabilmesi amacıyla düzenlenen kursta uygulamalı ve teorik olarak bahçe tesisi, sulama, ilaçlama, gübreleme, budama, hasat ve harman ile ilgili bilgi verileceğini kaydetti.

- Ladik'te okul müdürleri toplantısı yapıldı

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı başkanlığında düzenlenen toplantıya milli eğitim şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılında yürütülen projelerin değerlendirmesi yapıldı.

- Havza'da öğrencilere mobil trafik pistinde trafik eğitimi

Havza'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine mobil trafik pistinde trafik eğitimi verildi.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından uygulamalı olarak trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, öğrencilerle trafik kuralları hakkında sohbet etti.

Trafik eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Nayman, "İlçemizde jandarma teorik, ardından pratik eğitimleri veriyor. Çocuklarımızın Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile kısa zamanda nasıl yol aldıklarını, trafik kurallarını hemen öğrenmeye başladıklarını gözlemledik. Trafik eğitiminin bu yaşlarda başlaması çok elzem bir durum. Yapılan çalışmaları takdir ediyorum. Hafta boyunca mobil trafik eğitim pistimiz ile kırsal mahallerdeki çocuklarımıza da ulaşacağız." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.