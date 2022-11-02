Samsun’da 41 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 41 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA

Samsun’da 41 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 41 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler ikamette yaptıkları aramada 35 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron, 5 bin 400 dal bandrolsüz dolu makaron, 2 sigara sarma makinesi ile 19,50 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki göllerde 3 yılda 860 ton "istilacı" İsrail sazanı avlanacak
YEREL HABERLER Samsun'daki göllerde 3 yılda 860 ton "istilacı" ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsunspor'da hedef galibiyet serisi
YEREL HABERLER Samsunspor'da hedef galibiyet serisi
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi iki proje için 120 bin avro hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Bafra Atatürk Anadolu Lisesi iki proje için 120 bin ...
(Görüntülü) BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kızılırmak Deltası'nı gezdi:
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, ...
Sinop'ta aranan telefonla dolandırıcılık zanlısı Samsun'da yakalandı
YEREL HABERLER Sinop'ta aranan telefonla dolandırıcılık zanlısı ...
Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli
YEREL HABERLER Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok ...
Samsun'da üreticilere 625 bin brokoli fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da üreticilere 625 bin brokoli fidesi ...
Havza Belediyesi personeline "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı
YEREL HABERLER Havza Belediyesi personeline "En iyi Narkotik Polisi ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koyacak
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini ...
RTÜK'ün "12. Gelecekte İletişim Çalıştayı" Amasya'da devam etti
YEREL HABERLER RTÜK'ün "12. Gelecekte İletişim Çalıştayı" Amasya'da ...
Trafik polisi, yaptığı ilk yardımla çocuğun hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Trafik polisi, yaptığı ilk yardımla çocuğun hayatını ...
(Görüntülü) SAMSUN - MEVLÜDE GENÇ&#039;İN CENAZESİ TÜRKİYE&#039;YE GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN - MEVLÜDE GENÇ'İN CENAZESİ ...
MEVLÜDE GENÇ'İN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
YEREL HABERLER MEVLÜDE GENÇ'İN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Mevlüde Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Mevlüde Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirildi
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesi Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde ...
(Görüntülü) SAMSUN - BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT TAHIL KITLIĞI ÇIKARSA SORUMLUSU RUSYA&#039;DIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN - BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT TAHIL ...
Büyükelçi Meyer-Landrut: Tahıl kıtlığı çıkarsa sorumlusu Rusya'dır
YEREL HABERLER Büyükelçi Meyer-Landrut: Tahıl kıtlığı çıkarsa ...
Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Samsun'da tren yolculuğu yaptı:
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, ...
Kavak'ta meme kanseri bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER Kavak'ta meme kanseri bilgilendirme semineri
Samsun'da UNICEF ve AB'nin finanse ettiği prefabrik okul öncesi sınıfların açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da UNICEF ve AB'nin finanse ettiği prefabrik ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan "tahıl koridoru" açıklaması:
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.