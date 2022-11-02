Samsun’da 41 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 41 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler ikamette yaptıkları aramada 35 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron, 5 bin 400 dal bandrolsüz dolu makaron, 2 sigara sarma makinesi ile 19,50 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında adli işlem yapıldı.

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