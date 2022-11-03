Samsun'da jandarmanın ekim ayı faaliyetleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığınca ekim ayında da denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında ekim ayında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, 136 bin 727 kişi ile 52 bin 644 araç sorguladı.

Çeşitli suçlardan aranan 539 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 7 zanlı gözaltına alındı, 26 kayıp kişi bulundu.

Uygulama ve denetimlerde 33 tabanca, 24 av tüfeği, 1263 mühimmat da ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 140 zanlı gözaltına alındı, 70 kilo 661 gram kubar esrar, 325 kök kenevir bitkisi, 573 sentetik hap, 18 sikke, 500 paket kaçak sigara, 11 kilo 875 gram kaçak tütün, 89 bin makaron ele geçirildi.

Trafik timlerince 57 bin 687 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 5 bin 219 sürücüye eğitim verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.