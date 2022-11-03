AK Parti Atakum teşkilatı kan bağışında bulundu

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﻿SAMSUN (AA) - AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer Kızılay Haftası kapsamında kan bağışında bulundu.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Atakum teşkilatı, Kızılay Haftası kapsamında "kan ver hayat kurtar" sloganıyla kampanya düzenledi.

Atakum ilçesinde konuşlanan kan bağış aracına giden Köstek, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sebiha Üstün, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Saim Şenocak, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer kan bağışında bulundu.

Köstek, Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek ve farkındalık yaratmak amacıyla kan bağışı etkinliğini gerçekleştirme kararı aldıklarını kaydetti.

Kan bağışı etkinliğine katılım sağlayarak bağışta bulunan bütün vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Köstek, "Ülkemizin ihtiyacı olan kanın büyük bölümünün gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılandığını dikkate alarak hiç beklemediğimiz bir anda kana ihtiyaç duyabileceğimizi hatırlayarak vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu ve Kızılay Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu da katıldı.

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