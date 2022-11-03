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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ve 17 ilçedeki Kur'an kurslarında deprem tatbikat yapıldı

AA

Samsun ve 17 ilçedeki Kur'an kurslarında deprem tatbikat yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun İl Müftülüğü ve AFAD koordinasyonunda kent merkezi ve 17 ilçedeki Kur'an kursu ve eğitim merkezlerinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Atakum Atatepe Mahallesi'ndeki Hudeybiye Kız Kur'an Kursu'ndaki müşterek deprem ve tahliye tatbikatına, Vali Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır da katıldı.

Senaryo gereği ders anında meydana gelen deprem sırasında binadakiler "çök, kapan, tutun" pozisyonuna geçti. Depremin durmasının ardından bina kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Binada yaralanarak mahsur kalan iki öğrenci ise kurs hocaları tarafından kurtarılarak binadan çıkarıldı. Öğrencilere daha sonra ilk yardım uygulandı. Binanın bahçesinde toplanan bazı öğrencilere ise psikososyal destek verildi.

Tatbikat sonrası AFAD Gönüller Müdürü Seyit Ahmet Seldüz, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Vali Dağlı, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da müftülüğe bağlı Kur'an kursu ve eğitim merkezlerinde deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Dağlı, "Deprem ve yangın tatbikatlarını tüm eğitim kurumlarımızda ve kamu kurumlarımızda devam ettireceğiz. Bu yıl bildiğiniz gibi afet eğitim ve tatbikat yılı. Bu tatbikatları yapmamız gerekiyor. Tatbikatların son derece faydalı olduğunu hem öğrencilerimize hem vatandaşlarımıza olası bir afet anında nasıl kurtulacaklar yönünde önemli eğitimler verildiğini düşünüyoruz." dedi.

Dağlı, tatbikata kendisinin de katıldığını belirterek, "Tatbikat da olsa insan kendisinin bir anda ne yapacağını düşünmesi gerekiyor. Biz de öğrencilerimiz gibi aynı senaryoya dahil olduk. Çök, kapan, tutun yaptık önce. Ardından izdiham oluşturmayacak şekilde her sınıf sırayla tahliye edildi. Okul bahçesinde psikososyal desteler verildi." ifadesini kullandı.

Tatbikat, Samsun merkez ve 17 ilçede 1032 Kur'an kursu hocası ve 10 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla yapıldı.


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