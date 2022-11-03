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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi başladı

AA

Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi başladı

SAMSUN (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Kullanılan her 100 ilaçtan 89'unun yerli ve milli olması yüzümüzü güldürmektedir. Bilişim ve teknolojisi alanında son dönemlerde atmış olduğumuz başarılı adımları sağlık teknolojisine de yönlendirmiş durumdayız." dedi.

Aydın, ASKON Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 1. Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın marka yüzlerinden birinin de sağlık sektörü olacağını söyledi.

İnsanlık tarihinin sağlıkta yaşanan gelişmelerden derin şekilde etkilendiğine işaret eden Aydın, "Buradan edindiği tecrübelerle çok farklı yaşamsal yöntemleri ortaya koymaya başlamıştır. Son olarak Kovid-19 virüsü ile bunu yeniden yaşadık ve tezahürlerini de hala yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını ile insanlığın, edindiği tecrübeyle çok farklı yöne doğru evrildiğine dikkati çeken Aydın, "Bu dönemde sermayenin el değiştirdiğini, coğrafyaların yeniden dizayn edildiğini, ittifakların ve güç dengelerinin sil baştan oluşturulduğunu görmekteyiz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yeni hedefler ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda ev ödevlerimizin sayısı oldukça artmıştır. Hem ülkemiz hem de insanlık adına sorumluluklarımız da çoğalmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın marka yüzlerinden biri de sağlık sektörü olacaktır. Hamdolsun, özellikle bu alanda rüştümüzü çoktan ispatlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'nin bugün sağlık sisteminde diğer ülkelere rol model olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde bu alandaki yetkinliğimiz ile dünyanın en gelişmiş ülkelerini bile geride bıraktık. Birçok ülkenin sağlık sistemi çökerken, vatandaşlarımıza sunduğumuz kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra 161 ülkeye, 12 uluslararası kuruluşa da tıbbi cihaz gönderdik. Avrupa'nın birçok ülkesine sağlık malzemeleri hibe ettik. Gelişmiş birçok ülkeye hijyen malzemeleri verdik. Bütün bunlar güzel gelişmeler lakin bu alanda hiç durmadan kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Farabi'den İbn-i Sina'ya, Biruni'den Uluğ Bey'e ecdadın nice büyük alimlerinin yaptığı gibi insanın eşref-i mahlukat vasfıyla merkezinde yer aldığı bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir diyoruz. Son dönemde bilime verdiği katkılar yanında ülkesine bağlılığı ve mütevazılığıyla gönüllerde taht kuran Prof. Dr. Aziz Sancar gibi, BioNTech aşısı ile ülkemizin adını altın harflerle duyuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımız gibi nice ilim ve bilim insanlarımızla sağlıktaki bu başarıyı tekrar taçlandıracağız."

- "Türkiye, sağlık denilince dünyada aranan ilk devletlerden olacaktır"

Sağlık alanındaki yatırımların önemine değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Ülke olarak devasa yatırımlar, inovatif iş birliği yöntemi ve inşa edilen şehir hastaneleriyle bu yönde kararlılığımızı ortaya koymaktayız. Tabii bu büyük yapıların içini yetişmiş elemanlar ve geleceğin teknolojileriyle donatmak son derece önem arz etmektedir. Keza kullanılan her 100 ilaçtan 89'unun yerli ve milli olması yüzümüzü güldürmektedir. Bilişim ve teknolojisi alanında son dönemlerde atmış olduğumuz başarılı adımları sağlık teknolojisine de yönlendirmiş durumdayız. Bu bağlamda yerli ve milli aşımız TURKOVAC ile gurur duymaktayız. Bütün bu adımlar sayesinde tıbbi cihaz alanında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 55'e çıkmıştır. Azim ve gayretle yüzde 55'leri yüzde 80'lere, 90'lara çıkartacağız inşallah. Türkiye, sağlık denilince kaliteli hizmeti ile dünyada aranan ilk devletlerden olacaktır, bundan hiç şüphe duymamaktayız. Bunun adımlarını bugünlerde fazlasıyla görmekteyiz. Şehir hastanelerimiz son derece teknolojik donanımlara sahip. Bu özellikleriyle tüm dünyaya şüphesiz rol model olacaktır."

Aydın, Türkiye'nin sağlık alanında oldukça geniş kapsamlı ve köklü reform programı olan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı 2003-2010 yıllarında uygulamaya koyduğunu hatırlatarak, "Sonuç olarak sağlık sisteminde gerçekleştirilen bu reformlar birçok farklı sistemin farklı yönlerinin transfer edilmesi ve sentezlenmesiyle oluşturulan hibrit bir Türkiye modelini ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra en önemlisi, kısa bir zaman zarfında Türkiye sağlık alanında politika transfer eden bir ülke durumundan politika ihraç eden bir model haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da sağlık zirvesiyle Türkiye'ye döviz kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, Samsun'un tıbbi cihaz üretiminde dünyada kümelenme konusunda önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Zirveye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile yerli ve yabancı sağlık sektörü temsilcileri katıldı.

Bilim insanlarınca çeşitli konularda sunumlar yapılacak Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi, 5 Kasım'da sona erecek.

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