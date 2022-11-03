Doğadan toplanan mantarlardan zehirlenmelere karşı uyarı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, doğadan toplanan mantarlardan zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, sonbahar mevsimiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de mantardan zehirlenme vakalarında artış kaydedildiğine işaret etti.

Doğadan toplanan mantarlar içinde tüketim kalitesi yüksek olanların yanında zehirlilerinin de bulunduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "100'ün üzerindeki zehirli mantar türünden özellikle 10'unun ciddi anlamda ölümcül olduğunu hatırlatmak isterim. Mantarları iyi tanımayan kişiler, yenilebilen türlerle zehirli mantarları kolaylıkla karıştırabilmektedir. Mantar zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olunmalı, doğa mantarları sadece uzmanlar tarafından toplanmalıdır." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde çok büyük mantar zenginliği bulunduğuna dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Eğer mantarları iyi tanımıyorsanız kesinlikle toplamayın ve risk almayın. Mantar yenildikten sonra 2 saate kadar ortaya çıkan zehirlenme belirtileri sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı, kusma, terlemedir. 6 saat sonra gelişen zehirlenme belirtileri de bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler olmaktadır. Bu belirtiler görüldüğü an en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da mantarlarla ilgili çok sayıda doğru bilinen yanlış bulunduğunu, bunların da zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Doğa mantarları konusunda yeterince bilgi sahibi olunmaması durumunda mutlaka kültür mantarlarının tercih edilmesini tavsiye eden Sağlam, "Halihazırda güvenle tüketilebilecek kanlıca, kuzugöbeği, turuncu, sütlü türler, fındık tirmiti gibi mantarlarımız var ancak bunların içine de benzer zehirli türler karışabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız eğer mantarları iyi tanımıyorsa kesinlikle doğadan toplamamalı, bunun yerine kültür mantarı tercih ederek risk almamalıdır." açıklamasında bulundu.

Sağlam, Karadeniz Bölgesi'nde sıkça zehirlenmelere neden olan mantar türleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Amanita phalloides (evcik kıran, köy göçüren) Türkiye'de ölümcül zehirlenmelerin yüzde 95'inin sebebidir. Bölgemizde yaygın halde toplanan kuzu göbeğine çok benzer yalancı kuzu göbeği, kuzu göbeği ebesi, ekşi memet karıştırılabilir ve zehirlenmelere neden olabilir. Bölgemizde yaygın halde toplanan kanlıca mantarının zehirli türü olan yalancı kanlıca mantarı (omphalotus olearius) ile gerçek kanlıca mantarının (cantharellus cibarius) rengi ve lamelleri karıştırılabiliyor."





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