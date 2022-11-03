Samsun'da 1514 aranan şahıs yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da ekim ayı içinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda aranması bulunan 1514 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında nisan ayı süresince uygulama ve denetimler yapıldığı kaydedildi.

Uygulamalarda 276 bin 246 şahsın GBT kontrolü yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1514 aranan şahıs yakalanmıştır. 145 bin 578 araç kontrol edilerek 32 bin 832 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 2 bin 421 kişiye trafik eğitimi verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin uygulama ve denetimlerine de yer verildi.

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