Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle aranan kişi, yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi (17) ilçe merkezinde yakaladı.



H.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.





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