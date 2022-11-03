Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine dün düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların O.T, M.P. ve N.Ş. olduğunu belirledi.

Yürütülen çalışma sonucu zanlılar, ilçe merkezinde bir araçta yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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