AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkan Vekili Tekin'den Havza'ya ziyaret

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SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkan Vekili Özge Tekin ve beraberindeki heyet, Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneğini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve AB IPARD Fonu tarafından desteklenen, kuruluş aşamalarını tamamlayan YEG dernekleri ziyaretleri kapsamında yapılan ziyarette Tekin ile ziraat mühendisi Hamza Yıldız, ziraat teknikeri Ayşegül Erdoğmuş ve TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü YEG'lerden sorumlu proje uzmanı Orhan Kılıç yer aldı.



Tekin, YEG'lerin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulduğunu belirterek, "Bu destekleri verirken kadın üretim kooperatiflerimiz, kırsal kalkınmaya yönelik sivil toplum örgütlerimiz öncelikli gruplarımız. Yaptığımız ziyaretlerde YEG idarecileri ile birebir görüşerek sahada ve uygulamada yaşanan zorluklar ve bu zorlukların giderilmesi adına önerilerini almaktayız." dedi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Havza YEG Müdürü Özgür Atala da güçlü bir yapıları bulunduğunu dile getirerek, "İlçemin mülki ve yerel temsilcilerinin oluşturduğu yönetimi ile avantajı konumdayız. Bu avantajımızı kırsal kalkınmayı desteklemek adına en iyi şekilde kullanmaktayız." diye konuştu.

Tekin ve beraberindekiler, daha sonra İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifine de ziyarette bulundu.





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