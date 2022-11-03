Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Ladik ilçesinde "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında eğitim düzenlendi.

Samsun AFAD Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında afetlere ile acil durumlara hazırlıklı olunması amacıyla yürütülen bilgilendirme ve tatbikat çalışmaları kapsamında Ladik'te müftülük ve diğer kamu kuruluşları personeline eğitim verildi.



Ladik Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitimde AFAD eğitim uzmanı Murat Çetin deprem, deprem öncesi hazırlıklar, deprem anında ve sonrası yapılacaklar, çök kapan tutun uygulaması hakkında bilgi aktardı.





- Kaymakam Atar'dan İl Jandarma Komutanı Albay Ersever'e ziyaret

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever'i ziyaret etti.

Atar, ziyarette Kavak ilçesi genel asayiş durumu ile yapımı devam eden Çakallı Jandarma Komutanlığı hizmet binası hakkında bilgi verdi.

Ersever de kendisinin de en kısa zamanda Kavak ilçesine ziyarette bulunacağını söyledi.





- Kavak'ta CHP İlçe Başkanlığı toplandı

CHP Kavak İlçe Başkanlığı örgüt toplantısı gerçekleştirdi.

Kavak Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki toplantıya CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Eyüp Odabaşı, Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun ile partililer katıldı.

Türkel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinde başarılı olabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Kavak'ta son seçimlerde 7 bin 205 hanede oy kullanıldığını belirten Türkel, "2023 seçimlerine kadar en az bu hanelerin yarısına ikişer kişilik ekipler halinde ziyaret gerçekleştirelim. Kapıda selam verip, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdik' diyelim ve CHP'nin yapacaklarını anlatalım." dedi.

Altun da çalışmaları hakkında bilgi verdi.



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