Bafra'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.A. (28) idaresindeki 55 ABT 821 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Ebulfeyz Caddesi'nde Ş.T'nin (37) kullandığı 55 JF 447 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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